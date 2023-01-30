РФ 42 рази обстріляла Херсонщину: 3 загиблих, 8 поранених
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Минулої доби, 29 січня, російські війська атакували населені пункти області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.
Росія 13 разів обстріляла Херсон. Під обстріли потрапили житлові квартали міста, зазначали в обласній адміністрації.
Російські снаряди поцілили в порт, Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.
🔻 У ніч проти 30 січня російські війська завдали удару ракетою С-300 по житловому будинку в центрі Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
🔻 29 січня росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Щонайменше троє людей загинули – повідомили у ОВА.