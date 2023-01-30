агент кремля

СБУ затримала російського агента, який коригував удари по Харкову

Зловмисником виявився безробітний місцевий житель, якого спецслужби РФ залучили до протиправної діяльності у листопаді минулого року. Чоловік збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.

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Про це повідомляють у Службі безпеки України.

Російські військові використовували розвідувальні дані для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру. Агента Росії затримали поблизу міського об’єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для Кремля, зазначає пресслужба СБУ.

«Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує покарання до 12 років ув’язнення», – йдеться у повідомленні.

🔻25 січня СБУ викрила колаборанта з Миколаївщини, який намагався відкупитися від тюрми.

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🔻 19 січня СБУ затримала експосадовців Укрзалізниці, які допомогли перекинути ешелони з РФ в Україну.