Столтенберг закликав Сеул збільшити військову підтримку України

збільшення допомоги

Під час візиту в Південну Корею Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг навів в приклад Сеулу інші країни, які змінили політику відмови від постачання зброї.

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Про це повідомляє Reuters.

Під час виступу в Інституті перспективних досліджень Чея у Сеулі Столтенберг подякував Південній Кореї за допомогу Україні, але водночас закликав її посилити. Також генсек додав, що існує термінова потреба у боєприпасах.

Напередодні Пентагон звернувся до своїх сил, дислокованих у Південній Кореї, із проханням надати техніку Києву, пише інформагентство.

Наразі Генеральний секретар Пвнічноатлантичного Альянсу перебуває в Сеулі - першій зупинці в поїздці, яка включатиме також Японію і спрямована на зміцнення зв’язків із союзниками США в умовах російської війни в Україні та конкуренцією з Китаєм.

🔻 25 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членам Північноатлантичного Альянсу потрібно бути готовими до російських наступальних операцій.

🔻 15 січня Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння вже найближчим часом.