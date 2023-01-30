Україна хоче вступити в ЄС впродовж двох наступних років – Шмигаль

членство в єс

Передвступна стадія перемов може розпочатися вже в 2023 році. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Politico.

Реклама Читати продовження

Цю тему будуть обговорювати на саміті Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого у Києві. Очільник українського уряду висловив сподівання, що у п`ятницю, 3 лютого, Київ зможе здійснити «суттєвий ривок вперед», особливо в конкретних сферах – безвізовий режим для промислових товарів, зупинення дії мита на український експорт ще на рік.

Також Шмигаль заявив про «активний прогрес» у приєднанні до схеми платежів SEPA та включення України до зони мобільного роумінгу ЄС.

«Ми очікуємо на прогрес і прискорення на нашому шляху до підписання цих угод», – наголосив український прем’єр.

► Читайте також: Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна: Шарль Мішель у Верховній Раді

🔻Однією з топ-тем саміту Україна-ЄС на початку лютого стануть переговори щодо членства України у Євросоюзі, заявив український міністр Дмитро Кулеба в інтерв'ю чеському виданню Denik.

🔻 9 січня постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон підтвердив, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого у Києві.