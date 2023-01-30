Теракт у мечеті в Пакистані: кількість загиблих зросла до 28
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Постраждали більше 150 людей, повідомляє Reuters.
Вибух пролунав у місті Пешавар на північному заході країни, неподалік від кордону з Афганістаном. За інформацією телеканалу Geo-TV, мечеть розташована поряд з місцевою поліцейською дільницею. Вибух стався під час полуденної молитви: терорист-смертник підірвав себе.
На момент теракту у мечеті було близько 260 людей: значна частина з них — поліцейські. В результаті вибуху двоповерхова мечеть обвалилася.
Одразу після вибуху до лікарні Lady Reading привезли 90 постраждалих, стан багатьох із них оцінювався як критичний. Також первісно повідомлялось про щонайменше 19 загиблих. Багато людей знаходяться під завалами, повідомили у поліції.
🔻 На початку березня 2022 року теракт у мечеті в Пешаварі уніс життя 45 людей.