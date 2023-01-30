У Словенії затримали двох російських агентів

агенти кремля

Словенські спецслужби заарештували у Любляні двох іноземних громадян, які займалися розвідувальною діяльністю на користь Росії.

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Про це повідомляє словенське видання 24ur.

Обидва підозрюваних діяли в рамках програми «нелегалів». Згідно з цією схемою російські агенти переважно мають фальшиві паспорти та громадянства третіх країн, в більшості випадках Південної Америки.

Як йдеться в повідомленні, один із затриманих є громадянином Аргентини та діяв під фіктивним іменем.

Заарештованим загрожує до восьми років позбавлення волі за шпигунство та надання неправдивих даних під час перетину кордону.

🔻 26 січня правоохоронці заарештували громадянина Німеччини в межах розслідування щодо можливої передачі спецслужбам РФ секретної інформації співробітником німецької Федеральної розвідувальної служби.

🔻 22 грудня у Берліні заарештували Карстена Л. Його підозрюють у держзраді та передачі секретної інформації Росії.