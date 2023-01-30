Франція підтвердила угоду з Італією про купівлю 700 ракет Aster

франція та італія домовились

Вони підходять до систем протиповітряної оборони SAMP/T, які планують передати Україні.

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Про це повідомило Reuters із покликанням на французьке Міноборони.

Агентства оборонних закупівель Парижу та Риму повідомили франко-італійський консорціум Eurosam про контракт наприкінці минулого року. Утім офіційно оприлюднили його лише у понеділок, 30 січня.

«Це одне з найбільших замовлень на цю зенітну ракету, єдина європейська система, яка пропонує такі бойові можливості», — повідомляє Міноборони Франції.

Водночас ніде не зазначено, чи передадуть Україні частину цих ракет.

🔻 28 січня видання l’Opinion написало, що замовлення обійдеться Франції та Італії в 2 млрд євро.

🔻 27 січня видання Reuters повідомило, що Франція та Італія наближаються до рішення щодо постачання Україні систем ППО SAMP/T.

🔻 22 січня стало відомо, Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP/T.

🔻 22 січня Словаччина заявила, що може передати Україні «Патріоти» в обмін на ППО SAMP-T від Італії.