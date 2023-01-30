Франція та Австралія передадуть Україні декілька тисяч 155-мм снарядів

Допомога союзників

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню під час спільної прес-конференції з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом та міністром закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Міністри оборони Франції Себастьєн Лекорню та Австралії Річард Марлс під час зустрічі очільників МЗС та МО обох країн у Парижі заявили, що співпрацюватимуть у багатомільйонному проєкті з виробництва артилерійських снарядів для ЗСУ, повідомляє CNN.

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«Кілька тисяч 155-міліметрових снарядів будуть виготовлені спільно в рамках безпрецедентного партнерства між Австралією та Францією», — розповів міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

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Він зазначив, що французька збройна компанія Nexter буде співпрацювати з австралійськими компаніями, які постачатимуть порох для снарядів.

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«Це є частиною постійного рівня підтримки, яку Франція та Австралія надають Україні, щоб переконатися, що Україна зможе залишитися в цьому конфлікті та мати можливість побачити його завершення на її власних умовах», — зауважив міністр оборони Австралії Річард Марлз.

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Планується, що це буде довгострокова співпраця, додали міністри.

🔻 30 січня Франція підтвердила угоду з Італією про купівлю 700 ракет Aster. Вони підходять до систем протиповітряної оборони SAMP/T, які планують передати Україні.

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🔻 12 січня стало відомо, що Франція надасть Україні колісні танки AMX10-RC