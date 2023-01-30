Фінляндія все ще хоче вступити до НАТО разом із Швецією — МЗС країни

Вступ до НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто на прес-конференції прокоментував заяву турецького президента про можливість ратифікації фінської заявки до НАТО без Швеції. Пекка Хаавісто наголосив, що Швеція залишається важливим партнером для Фінляндії.

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«Заява Ердогана говорить про бажання Туреччини розглянути заявку настільки швидко, наскільки це можливо. Ми маємо бажання приєднатися до альянсу разом зі Швецією. Для цього протягом останніх 10 місяців було зроблено багато роботи», — повідомив голова зовнішньополітичного відомства.

За його словами, вночі відбулися переговори міністра з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу та їхнім шведським колегою Тобіасом Біллстремом.

«Добре, що питання ратифікації порушується», — зауважив Хаавісто.

Фінський міністр закордонних справ наголосив, що у НАТО також розуміють важливість того, щоб і Фінляндія, і Швеція стали членами альянсу одночасно.

«Це пов'язано з нашою спільною безпекою», — зазначив Хаавісто.

Глава зовнішньополітичного відомства наголосив, що Фінляндія сподівається стати членом альянсу до саміту НАТО у Вільнюсі 11–12 липня 2023 року, хоча країна не може вплинути на рішення Угорщини чи Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 29 січня у виступі на телебаченні дав зрозуміти, що Туреччина готова прийняти Фінляндію в альянс без Швеції. Президент Фінляндії Саулі Нііністьо напередодні повідомив , що фінська сторона вже зв'язалася з Туреччиною після заяви Ердогана.

🔻 23 січня Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки заявки на вступ до НАТО від Туреччини

🔻 Того ж дня Туреччина звинуватила Швецію та Фінляндію у небажанні підтримувати боротьбу з тероризмом