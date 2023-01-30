Шольц вважає дискусію щодо надання Україні винищувачів передчасною

Озброєння для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає перед законодавцями в Бундестазі в Берліні, 25 січня 2023 р.

З цього приводу необхідні серйозні дебати, а не конкуренція, де внутрішньополітичні мотиви можуть відігравати більшу роль, ніж підтримка України, зауважив канцлер Німеччини.

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Дебати щодо такого важливого питання як поставки зброї, повинні були зосереджені, серед іншого, на раціональних міркуваннях, заявив канцлер Німеччини на прес-конференції в Сантьяго-де-Чилі, повідомляє агенція DPA.

«Дивно, що це обговорення проводиться», – сказав він під час прес-конференції, пише агенція.

Як пише газета Die Welt, наразі Шольцу подібні дебати не потрібні. «Насправді все вже сказано з цього приводу. І мною теж», — сказав канцлер.

🔻 25 січня після того, як Німеччина оголосила про надання Києву сучасних танків, Володимир Зеленський заявив , що потрібно «вийти на постачання літаків для України».