ЄС готує нові пакети санкцій проти Білорусі та РФ — радіо Свобода

Санкції проти РФ та Білорусі

Узгодження нового пакету санкцій проти Білорусі відбудеться наступного тижня, а приблизно за два тижні в ЄС представлять 10-й пакет санкцій проти Росії.

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Десятий пакет санкцій проти РФ мають узгодити до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Останній пакет санкцій ЄС проти Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій проти Росії має бути представлений приблизно через 2 тижні, щоб бути узгодженим до 1-ї річниці повномасштабного вторгнення в Україну», — написав він у твітері

the EU's latest sanctions package on #Belarus should be agreed this week. the 10th sanction package on #Russia should be presented in about 2 weeks in order to be agreed by the 1st anniversary of the full-scale invasion of #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 30, 2023

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У середині січня повідомлялося, що ЄС прискорив роботу над десятим пакетом санкцій проти РФ. Як стало відомо журналістам, у новому пакеті заплановані обмежувальні заходи на експорт російських діамантів. Для бюджету РФ вартість цього експорту оцінюється у 4,5 мільярда євро.

Нові санкції також стосуватимуться продукції подвійного призначення, яка потенційно може бути використана російськими військовими. Санкційні списки також мають бути розширені за рахунок осіб, відповідальних за агресію Росії проти України та воєнні злочини.

🔻 27 січня стало відомо, що ЄС готує нові санкції проти Білорусі: багато в чому вони дублюватимуть запроваджені Росії – зокрема щодо експорту технологій та енергетичного сектора.

🔻 12 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії та Білорусі. Його планували прийняти до початку саміту Україна-ЄС.