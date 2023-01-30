ЄС наклав санкції на іранського виробника безпілотників

Санкції проти Ірану

Про внесення до санкційного списку іранської державної корпораціі Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) йдеться в публікації в «Офіційному журналі» Євросоюзу.

Реклама Читати продовження

«Авіабудівна корпорація HESA - іранська компанія, що спеціалізується на виробництві військових і цивільних літаків і безпілотних літальних апаратів. HESA виробляє БПЛА, які використовує Корпус вартових ісламської революції», — повідомляється у «Офіційному журналі» ЄС.

У документі також йдеться, що БПЛА виробництва HESA в Ірані використовує Російська Федерація. А санкції накладають саме через використання дронів в Україні.

Зокрема, рада ЄС заявила, що через ситуацію в Україні «організація, яка бере участь у розробці та доставці безпілотних літальних апаратів до Росії, має бути внесена до переліку фізичних і юридичних осіб та організацій, на які накладаються обмежувальні заходи».

Санкції Євросоюзу передбачають замороження активів і заборону надавати кошти чи економічні ресурси підсанкційним підприємствам.

Цей регламент ЄС набуває чинності з дати його публікації в «Офіційному журналі» Європейського Союзу.

🔻 12 грудня стало відомо, що ЄС розширив санкції проти Ірану через постачання дронів у РФ

🔻 19 жовтня посли країн Європейського Союзу схвалили санкції щодо фізичних і юридичних осіб Ірану у зв'язку з використанням Росією безпілотних літальних апаратів іранського виробництва в Україні.