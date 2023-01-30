Іран викликав українського дипломата – Reuters

невдоволення мзс ірану

Тимчасового повіреного у справах України в Тегерані викликали до міністерства закордонних справ через коментарі України щодо удару з безпілотника по військовому заводу в центральній іранській провінції Ісфахан.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Учора, 29 січня, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у твітері, що співучасники Росії у війні отримають покарання.

«Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка в РФ: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала», – наголосив Подоляк.

Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам.

Паніка в Рф: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ.

Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка.

🇺🇦 ж попереджала. pic.twitter.com/qaWefz19uS — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023

🔻 29 січня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що «події в Ірані – наслідок їхньої зовнішньої політики».

🔻 У ніч проти 29 січня військові об'єкти Ірану були атаковані невідомими дронами. Міністерство оборони Ірану повідомило про атаку на завод, що є частиною Іранського військово-промислового комплексу. Завод знаходиться в місті Ісфахан — невеликий населений пункт біля столиці Ірану. Атака сталася за допомогою трьох дронів.