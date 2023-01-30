Abrams надійдуть в Україну приблизно через рік – The Washington Post

Постачання зброї і техніки

США не будуть передавати М1А2 із власних запасів. 31 танк закуплять у виробника. Про це повідомляє The Washington Post.

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Як зазначає видання, Вашингтон передасть Abrams Києву наприкінці 2023 року чи на початку 2024 року:

«Вони (нові танки — ред.) будуть побудовані без захисту з використанням збідненого урану і будуть доставлені наприкінці цього або в наступному році».

Співрозмовники The Washington Post пояснили, що уранова броня є секретною технологією, і Пентагон не хоче, щоб вона потрапила в руки Росії.

Американські основні бойові танки «M1 Абрамс» © AP / Christian Murcock

Танки будуть закуплені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

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🔻25 січня Джо Байден заявив, що США відправляють Україні 31 танк «Абрамс».

🔻Європейські союзники обговорюють передачу Україні 80 основних бойових танків «Леопард 2», щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

🔻Уряд Німеччини 25 січня погодився передати Україні «Леопарди» і дозволив іншим країнам реекспорт цих танків.