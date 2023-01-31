Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю Києву

уникнення ескалації

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер та її угорський колега Крістоф Салай-Бобровніцкі

Під час зустрічі в Будапешті міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер та її угорський колега Крістоф Салай-Бобровніцкі заявили, що позиція їх країн щодо російської війни чітка – не надавати військову допомогу Україні задля уникнення подальшої ескалації.

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Про це повідомляє Euractiv.

Водночас угорський міністр запевнив, що Будапешт «буде на боці миру» і продовжить надавати допомогу українцям, які постраждали від війни.

«Тісна співпраця буде найбільш важливою, оскільки ми живемо в небезпечний час», – зауважив Крістоф Салай-Бобровніцкі.

Глава австрійського Міноборони заявила, що війна може перерости в гібридну і поширитися на країни Європи. За словами Таннер, в цьому і полягає найбільша небезпека.

«Наслідки відчуваються не лише в Австрії, але й в Угорщині. Зрештою, маршрути пролягають через сусідню країну до нас», – сказала міністерка оборони.

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