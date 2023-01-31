Байден і Зеленський обговорять потреби України в сучасних озброєннях
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Президент США Джо Байден вийшов до журналістів із новою заявою після того, як негативно відповів щодо відправки винищувачів F-16 в Україну.
Глава Білого дому заявив, що обговорить разом із президентом України Володимиром Зеленським потреби Києва в сучасних озброєннях. Про це повідомляє AFP.
#UPDATE US President Joe Biden said on Tuesday that he will discuss Ukraine's latest requests for advanced weaponry to defend against Russia with President Volodymyr Zelensky ▶️ https://t.co/Co90BqQ9Fz pic.twitter.com/OefLLHVJg3— AFP News Agency (@AFP) January 31, 2023
«Ми збираємось поговорити», – наголосив Байден в розмові з журналістами у вівторок, 31 січня.
30 січня під час спілкування з пресою президент Сполучених Штатів Америки заявив, що його держава не збирається передавати України винищувачі F-16.
► Як це було — читайте тут: США не надаватимуть Україні винищувачі F-16 – Байден
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