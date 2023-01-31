ВИНИЩУВАЧІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Байден і Зеленський обговорять потреби України в сучасних озброєннях

Опубліковано:

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Вашингтон, 21 грудня 2022
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Вашингтон, 21 грудня 2022 © Patrick Semansky / AP
Автор тексту: RFI Підписатися | Надія Бондаренко
1 хв

Президент США Джо Байден вийшов до журналістів із новою заявою після того, як негативно відповів щодо відправки винищувачів F-16 в Україну.

Реклама

Глава Білого дому заявив, що обговорить разом із президентом України Володимиром Зеленським потреби Києва в сучасних озброєннях. Про це повідомляє AFP. 

«Ми збираємось поговорити», – наголосив Байден в розмові з журналістами у вівторок, 31 січня.

Зеленський та Байден
Зеленський та Байден AP - Patrick Semansky

30 січня під час спілкування з пресою президент Сполучених Штатів Америки заявив, що його держава не збирається передавати України винищувачі F-16.

► Як це було — читайте тут:  США не надаватимуть Україні винищувачі F-16 – Байден

Винищувач F-16
Винищувач F-16 AP - Vadim Ghirda

► Останні новини за темою:

🔻 31 січня у Британії назвали недоцільною передачу Україні винищувачів Typhoon і F-35

🔻 Президент Франції Еммануель Макрон напередодні не виключив постачання винищувачів Україні

🔻 30 січня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що нема табу на постачання винищувачів F-16 для України

🔻 30 січня прем’єр Польщі Моравецький заявив, що Варшава у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16.

 

Завантажити додаток