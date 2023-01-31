Без роумінгу в ЄС: відповідний закон для України можуть ухвалити цього року

ЄДИНИЙ МОБІЛЬНИЙ ПРОСТІР

Про це з покликанням на викопоставленного чиновника в Євросоюзі, повідомляє редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк. Відповідний пост з’явився у Twitter.

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Senior EU official says that the legislation allowing #Ukraine to be part of the EU’s mobile roaming-free area can be passed already this year. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 31, 2023

Про те, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС повідомила у вересні 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, єдиний ринок звязку у ЄС є одним із найбільших успіхів у Європі.

🔻30 січня прем’єр-міністр України повідомив, що на саміті «Україна-ЄС», який відбудеться 3 лютого у Києві, очікується суттєвий ривок у євроінтеграційному русі. Зокрема йдеться про «промисловий безвіз», приєднання до Єдиної зони платежів у євро та зону мобільного роумінгу ЄС

🔻У липні 2022 року Денис Шмигаль повідомив, що Україна приєднається до спільного роумінгового простору ЄС.