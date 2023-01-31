Вибухи в Ірані: Ізраїль готується до атак на мирних жителів

Ізраїль готується до ударів по цивільним

Напередодні служба безпеки країни вже почала підготовку до удару Ірану, повідомляє Times of Israel.

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Відповідальність за вибухи на військових об’єктах в Ірані Тегеран поклав на Ізраїль, пише видання. Ізраїль при цьому атаки не коментував, та влада країни очікує на можливі обстріли.

Співробітники служби безпеки Ізраїлю вже обговорили можливі напрямки атак. Удари можуть бути спрямовані по цілях всередині Ізраїлю. Також служба безпеки готується до того, що Іран може обрати ціллю ізраїльських туристів, офіційних осіб та посольства країни за кордоном.

30 січня Іран пригрозив Єрусалиму відплатою через повідомлення у медіа про участь Ізраїлю в організації вибухів в Ісфахані, попередивши, щоб Єрусалим «не грав з вогнем», зазначається в публікації.

🔻 У ніч проти 29 січня військові об'єкти Ірану були атаковані невідомими дронами. Міністерство оборони Ірану повідомило про атаку на завод, що є частиною Іранського військово-промислового комплексу. Завод знаходиться в місті Ісфахан — невеликий населений пункт біля столиці Ірану. Атака сталася за допомогою трьох дронів. Повідомляється, що це був завод із виробництва зброї для іранських безпілотників Shahed-136.

🔻 29 січня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що «події в Ірані – наслідок їхньої зовнішньої політики».