Візит Байдена до Польщі: країни обговорюють заплановану поїздку президента США

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Представники Польщі та США узгоджують деталі візиту президента Джо Байдена до країни, про який він повідомив 30 січня.

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Про це розповів голова Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач, повідомляє Polskieradio

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«Пам’ятаймо, що ми мали цілу плеяду американських політиків у Варшаві, від президента Байдена починаючи, через Ненсі Пелосі, віце-президентку Камалу Гарріс, державного секретаря, шефа Пентагону, також представників середовищ, пов’язаних із розвідкою», — сказав Пшидач.

Зазначається, що візит президента США до Польщі відбудеться приблизно в річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну, яке сталося 24 лютого 2022 року.

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«Варшава відіграє дуже важливу роль як місце експертної, політичної дискусії, формування закордонної політики, також США. Хочемо підтримати добру атмосферу та інтенсивність наших контактів», — додав Пшидач.

🔻24 січня стало Матеуш Моравецький повідомив, що Польща відправила Берліну запит на поставку «Леопарди»

🔻 20 січня президент США прокоментував рішення Польщі передати Україні танки німецького виробництва заявою, що «Україна отримає всю необхідну допомогу».