Греція не передаватиме Україні танки Leopard 2
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Афіни вже надали Києву значну військову підтримку, включаючи бронетранспортери, але танки Leopard 2 не передаватимуть, заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Anadolu Agency.
«Ми не надамо танки Leopard 2 з тієї простої причини, що вони абсолютно необхідні для нашої оборони», — цитують у виданні заяву прем’єр-міністр Греції.
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Міцотакіс також додав, що в його країні «завжди дуже чітко давали зрозуміти, що ми готові підтримувати Україну, але не за рахунок нашої обороноздатності».
У Bild пишуть, що відмова Греції постачати «Леопарди» Києву також пов'язана із напруженими відносинами країни із Туреччиною.
«Наразі відносини між Грецією та Туреччиною вкотре загострилися через давню суперечку про належність територій в Егейському морі. Тим часом, Греція має більше танків Leopard, ніж будь-яка інша європейська країна: близько 350 Leopard 2 та 500 Leopard 1», — додали у виданні.
🔻 31 січня міністр оборони Норвегії заявив, що його країна планує доставити танки Leopard 2 до України наприкінці березня
🔻30 січня у Великій Британії заявили, що танки Challenger 2 для ЗСУ будуть на фронті до Великодня
🔻25 січня Уряд Німеччини погодив передачу Україні «Леопардів». Всього європейська танкова коаліція готова надати України 80 одиниць техніки такої моделі.