КОРУПЦІЯ

Експосадовця Генпрокуратури Дмитра Суса засудили до дев'яти років позбавлення волі

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Експосадовець Генпрокуратури Дмитро Сус
Експосадовець Генпрокуратури Дмитро Сус © Центр протидії корупції / Facebook
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього заступника начальника департаменту ГПУ у вчиненні кримінальних правопорушень.  

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Суса  позбавили права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки. Крім того, експосадовція лишили чину старшого радника юстиції.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду. 

Також ВАКС конфіскував у дохід держави усе майно Суса — 2 квартири, 2 земельні ділянки, гараж та автомобіль. 

🔻В липні 2017 року детективи НАБУ затримали Дмитра Суса в аеропорті Бориспіль за підозрою у заволодінні чужим майном у великих розмірах 

🔻У квітні 2017 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко звільнив Дмирта Суса з посади заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ. Сус забув вкзаати у декларації автомобіль преміум-класу Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч грн, що належав його 85-річній бабусі

 

 

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