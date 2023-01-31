Латвія продовжила режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю до 10 травня

Латвійсько-білоруський кордон

31 січня уряд Латвії схвалив продовження режиму надзвичайної ситуації з метою боротьби з нелегальною міграцією, якій сприяє білоруська влада, повідомляє Delfi.

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Вперше надзвичайної ситуації в Лудзенському і Краславському краях та Даугавпілсі об'явили 10 серпня 2021 року і потім кілька разів її продовжували.

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Проти введення нового режиму НС виступало Міністерство юстиції, покличаюсь на те, що надзвичайна ситуація як правовий режим обмежує права та свободу громадян країни та негативно впливає на роботу державних органів і виділення додаткового фінансування, пишуть у виданні.

За попередніми оцінками, орієнтовне загальне фінансування, яке необхідне для продовження надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю на три місяці становить €2,15 млн.

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Під час оголошення НС на кордоні латвійські прикордонники, збройні сили та поліція мають право використовувати усе, що необхідно для припинення незаконного перетину кордону.

Постанова уряду також передбачає право на застосування фізичної сили та спецзасобів для негайного повернення людини в країну, звідки вона незаконно перетнула кордон, якщо особа відмовляється це робити добровільно.

До 16 січня 2023 року вже було попереджено 233 спроби незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону. А у 2022 році латвійці попередили 5286 спроб незаконного перетину.

🔻 23 січня посла Росії в Латвійській Республіці Михайла Ваніна викликали до латвійського Міністерства закордонних справ. Йому повідомили про рішення Риги знизити з 24 лютого рівень свого дипломатичного представництва в РФ до рівня тимчасового повіреного у справах.

🔻 23 січня пресслужба Міністерства закордонних справ Росії повідомила, що посол Естонської Республіки повинен залишити територію РФ до 7 лютого.

🔻 22 січня голова МВС Латвії Маріс Кучінскіс заявив, що його країна має конкретний план на випадок оголошення нової хвилі мобілізації РФ, а також, що утікачів з Росії до Латвії не пустять.

🔻 11 січня Таллінн наказав Москві скоротити персонал посольства в Естонії. Кількість співробітників російського посольства має бути скорочена до 8 дипломатів і 15 осіб адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу. Це повинно бути виконано до 1 лютого 2023 року.

🔻 Влітку 2022 року президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що Латвія надала Україні допомоги на третину свого військового бюджету. На той момент йшлося про суму близько 250 мільйонів євро.