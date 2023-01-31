Лише перший етап перемовин: Резніков прокоментував небажання США постачати винищувачі Україні

ВИНИЩУВАЧІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Відмова президента США Джо Байдена постачати Україні винищувачів F-16 є лише одним із етапів обговорення щодо озброєння.

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Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив під час спільної пресконференції з міністр оборони Франції Себастьєном Лекорню.

Conférence de presse de @SebLecornu 🇫🇷, ministre des Armées et de son homologue ukrainien @oleksiireznikov 🇺🇦⤵️ https://t.co/zPivObufFe — Ministère des Armées 🇫🇷 (@Armees_Gouv) January 31, 2023

За словами Резнікова, кожного разу, коли йшли перемовини щодо військової допомоги Україні вони проходили через низку етапів: «ні», тобто відмову, потім «давайте обговоримо і вивчимо можливості», слідом «давайте готувати екіпаж» і нарешті «прибуття».

«Так було з HIMARS, з тими самими Bradley. Пригадайте історію з німецькими Leopard, теж спочатку було «ні», а тепер у нас танкова коаліція. Тому я вірю в наступну «літакову коаліцію». Але завжди спочатку повинен бути лідер, тому я тут», — зазначив Резніков.

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31 січня оборони України Олексій Резніков перебуває із офіційним візитом у Парижі. Під час спільної із очільником МО України пресконференції, міністр оборони Франції Себастьєном Лекорню повідомив про передачу Києву 12 гаубиць Caesar.

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🔻 31 січня президент США Джо Байден повідомив, що він обговорить з президентом України Володимиром Зеленським потреби України в сучасних озброєннях. До цього американський президент заявив, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16.

🔻 Президент Франції Еммануель Макрон напередодні не виключив постачання винищувачів Україні.

🔻 30 січня прем’єр Польщі Моравецький заявив , що Варшава у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16.