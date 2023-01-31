МЗС вважає неприйнятною заяву президента Хорватії про Крим

риторика хорватського лідера

Речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що висловлювання Зорана Мілановича «поставило під сумнів територіальну цілісність України».

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«Президент Хорватії Зоран Міланович вважає, що Крим більше ніколи не буде Україною. Він також застеріг від протистояння Росії, яка має ядерну зброю», – написав Ніколенко у фейсбуці.

Він також поцікавився, чи зміг би хорватський лідер «стати президентом своєї країни з такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролася за збереження своєї державності».

«Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся. Нагадаю, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави», – зауважив речник українського відомства.

Водночас Олег Ніколенко висловив свою вдячність хорватам за допомогу Києву.

«Натомість ми високо цінуємо та дякуємо уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії», – наголосив речник МЗС.

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🔻 30 січня Зоран Міланович заявив, що Крим ніколи не повернеться під контроль України, оскільки Росія застосує ядерну зброю, якщо почне програвати війну. Президент Хорватії також назвав підтримку України Заходом «глибоко аморальною».

«Божевільні емоції і ненависть піддають Європу великій небезпеці. Ми все глибше і глибше занурюємося в конфлікт з наддержавою. Знаєте, що буде, коли вони почнуть програвати війну? Вони використають ядерну зброю», — заявив Міланович.

🔻 13 січня хорватський прем’єр-міністр Андрій Пленкович пообіцяв продовжити надавати військову допомогу Україні.

🔻 У листопаді минулого року президент Міланович хотів заблокувати участь Хорватії у європейській військовій місії з підготовки українських солдатів. Однак уряд країни обійшов заборону та дозволив навчання українських військових на хорватській території.