Ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому — Буданов
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Начальник головного управління розвідки Міноборони вважає, що Путін не застосує ядерну зброю у разі заходу української армії на окупований півострів.
Про це Кирило Буданов розповів в інтерв’ю Washington Post.
Начальник ГУР МО України зазначив, що такі погрози — лише тактика залякування від РФ, а використання ядерної зброї може призвести до руйнівних наслідків для Росії.
«Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до розпаду Росії. І вони це дуже добре знають», – заявив керівник воєнної розвідки України.
Кирило Буданов висловив тверду впевненість, що Крим повернеться до України.
«Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році, і на цьому все закінчиться», — зазначив розвідник.
Відновлення наступу з Білорусі Кирило Буданов наразі назвав малоймовірним. На його думку, такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити Сили оборони України, заявив очільник розвідки.
Цього року РФ зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях, розповів Кирило Буданов в інтерв’ю.
🔻 30 січня у інтерв’ю польському виданню Кирило Буданов заявив, що вступ України в ЄС і НАТО системно ослаблюватиме Росію. А РФ потрібно контролювати і після перемоги.