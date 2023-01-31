Ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому — Буданов

Начальник головного управління розвідки Міноборони вважає, що Путін не застосує ядерну зброю у разі заходу української армії на окупований півострів.

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Про це Кирило Буданов розповів в інтерв’ю Washington Post .

Начальник ГУР МО України зазначив, що такі погрози — лише тактика залякування від РФ, а використання ядерної зброї може призвести до руйнівних наслідків для Росії.

«Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до розпаду Росії. І вони це дуже добре знають», – заявив керівник воєнної розвідки України.

Кирило Буданов висловив тверду впевненість, що Крим повернеться до України.

«Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році, і на цьому все закінчиться», — зазначив розвідник.

Відновлення наступу з Білорусі Кирило Буданов наразі назвав малоймовірним. На його думку, такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити Сили оборони України, заявив очільник розвідки.

Цього року РФ зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях, розповів Кирило Буданов в інтерв’ю.

🔻 30 січня у інтерв’ю польському виданню Кирило Буданов заявив , що вступ України в ЄС і НАТО системно ослаблюватиме Росію. А РФ потрібно контролювати і після перемоги.