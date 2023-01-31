Наступ РФ може початися у найближчі місяці — ISW

Наступ РФ

Наразі Росія активно готується до наступальних дій, ймовірно, в Луганській області.

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Аналітики наводять заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга від 30 січня про те, що немає жодних ознак того, що Москва готується до мирних переговорів, і що все вказує на протилежне.

Очільник НАТО також наголосив на тому, що Росія може мобілізувати до 200 тисяч військовослужбовців і продовжує нарощувати запаси зброї та боєприпасів за рахунок як збільшення внутрішнього виробництва, так і партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея, йдеться у звіті.

У звіті згадують і повідомлення голови Ради резервістів Збройних сил України Івана Тимочка, який поінформував, що окупанти посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу.

«Заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз ISW про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці», — підкреслили в Інституті вивчення війни.

Також російські військові блогери продовжують говорити, що Кремль задіяв ще не всі резерви і наразі створює умови для нового наступу РФ, йдеться у звіті ISW.

Напередодні в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Росія має 150 тисяч військ у резерві для нового наступу на Україну. За його словами, у межах мобілізації в РФ призвали 300 тисяч: 150 вже відправили на фронт, а ще 150 готуються на полігонах Росії та Білорусі. Україна потужно готується до нового наступу росіян, зазначив Олексій Данилов.

🔻 30 січня командувач ЗС Литви заявив, що Росія поспішає почати новий наступ до отримання Україною західних танків