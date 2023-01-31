Норвегія планує доставити танки Leopard 2 до України наприкінці березня

Танки для України

Експрем'єр-міністерка Норвегії Ерна Солберг їде на бойовому танку Leopard 2 в районі Рьорус під час свого візиту на навчання НАТО 27 жовтня 2018 року

Про це заявив міністр оборони країни Бйорн Арілд Грам в інтерв'ю AFP.

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«Норвегія відправить частину свого парку бойових танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну "якнайшвидше", що означає, можливо, наприкінці березня», — пише France 24 з посиланням на інформагентство.

Норвегія була серед кількох європейських країн, які минулого тижня пообіцяли поставити танки, після того, як Берлін погодив реекспорт техніки.

Країна має 36 танків Leopard 2, але невідомо, скільки саме Норвегія надасть Україні.

«Ми ще не визначилися з кількістю», — сказав Бйорн Арілд Грам.

🔻30 січня у Великій Британії заявили , що танки Challenger 2 для ЗСУ будуть на фронті до Великодня

🔻25 січня Уряд Німеччини погодив передачу Україні «Леопардів». Всього європейська танкова коаліція готова надати України 80 одиниць техніки такої моделі.

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