Обговорять F-16: Олексій Резніков сьогодні відвідає Париж

Візит Резнікова до Парижа

Про постачання винищувачів глава Міноборони України говоритиме з президентом Еммануелем Макроном, а надання ППО стане темою зустрічі з французьким колегою Резнікова Себастьєном Лекорню.

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Про це повідомляє Reuters. Наразі між союзниками немає одностайної позиції щодо постачання винищувачів Україні, пише видання. Втім, напередодні Еммануель Макрон заявив журналістам у Гаазі, що постачання F-16 Україні «не виключено».

Президент Франції висунув для цього кілька умов. Зокрема, Париж наполягатиме, щоб це не призвело до ескалації напруженості або не використовувалося «для атаки російської землі», а також щоб надання літаків не «послабило потенціал французької армії».

Макрон також додав, що Україні доведеться офіційно подати запит на винищувачі. І зауважив, що 31 січня у Парижі зустрінеться з главою Міноборони України Олексієм Резніковим.

Також у столиці Франції відбудеться зустріч Олексія Резнікова з міністром збройних сил країни Себастьєном Лекорню: вони обговорять надання Україні спільних франко-італійських систем ППО Mamba SAMP/T. Це — ЗРК, який може вражати одночасно до 16 цілей: дальність його становить 40 кілометрів.

🔻 22 січня повідомлялося, що Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP-T для відправлення в Україну.

🔻 30 січня Джо Байден заявив, що США не постачатиме F-16 Україні. Втім, деталей Президент Америки не надав.