Олексій Резніков у Парижі зустрівся з главою Міноборони Франції Себастьєном Лекорню

Озброєння для України

Сторони мають обговорити надання Україні спільних франко-італійських систем ППО Mamba SAMP/T.

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Олексій Резніков і Себастьєн Лекорню зустрілися поблизу готелю de Brienne у Парижі.

Зустріч міністрів оборони України та Франції в Парижі via REUTERS - POOL

Зустріч міністрів оборони України та Франції в Парижі via REUTERS - POOL

Зустріч міністрів оборони України та Франції в Парижі via REUTERS - POOL

Раніше повідомлялося, що Італія та Франція завершують підготовку системи ППО для відправлення в Україну. Це — ЗРК, який може вражати одночасно до 16 цілей: дальність його становить 40 кілометрів.

Системи ППО Маmba (SAMP-T) © Challenges

Офіційну угоду про постачання ЗРК мають підписати президент Франції та прем’єр-міністерка Італії.

Під час візиту до Парижу Олексій Резніков зустрінеться також з Еммануелем Макроном. Вони обговорять, зокрема, можливості постачання Україні винищувачів F-16.

Напередодні Еммануель Макрон заявив журналістам у Гаазі, що постачання F-16 Україні «не виключено».

Президент Франції висунув для цього кілька умов. Зокрема, він сказав, що Париж наполягатиме, щоб це не призвело до ескалації напруженості або не використовувалося «для атаки російської землі», а також щоб надання літаків не «послабило потенціал французької армії».

Макрон також додав, що Україні доведеться офіційно подати запит на винищувачі.

🔻 30 січня Джо Байден заявив, що США не постачатиме F-16 Україні. Втім, деталей Президент Америки не надав.

🔻 30 січня прем’єр Польщі Моравецький заявив , що Варшава у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає дискусію щодо надання Україні винищувачів передчасною. За його словами, дебати щодо такого важливого питання як поставки зброї, повинні бути зосереджені, серед іншого, на раціональних міркуваннях.