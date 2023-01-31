Першу партію з понад 60 Bradley вже відправили Києву – командування США

Постачання зброї і техніки

Вантаж з бойовими машинами піхоти відплив від берегів Північного Чарльстона, що в Південній Кароліні.

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Про це повідомляє транспортне командування Збройних Сил Сполучених Штатів.

Відправлені Bradley «забезпечать українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії», зазначає пресслужба американського командування.

«Ситуація в Україні дійсно вивела на перший план важливість матеріально-технічного забезпечення та складність проєктування та підтримки потужності. Наша підтримка України була б неможливою без міцних відносин, які ми маємо з нашими союзниками та партнерами, які забезпечили доступ, базування та політ для полегшення доставлення допомоги», – заявила генерал ВПС Жаклін Ван Овост, командувач USTRANSCOM, під час інтерв’ю Joint Force Quarterly.

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🔻 23 січня високопосадовець Пентагону заявив, що в Україну наближчим часом надійдуть перші БМП Bradley.

🔻 19 січня у Конгресі США закликали Байдена надати Україні необхідну для перемоги зброю.

🔻 18 січня у США оголосили про новий пакет допомоги для України. Він сягнув $2,5 млрд. До нього увійшли броньовані бойові машини Bradley та Stryker.

🔻 16 січня українські військові вже прибули до США, де навчатимуться керувати Patriot.