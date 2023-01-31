Попередньо, влучила ракета: внаслідок вибуху на Сумщині постраждало двоє цивільних

УДАР ПО МИРНИХ

Фрагмент снаряду, що впав на Сумщині

У промислову будівлю одного з держпідприємств міста Шостка попав снаряд. Він пошкодив дах, перекриття та вікна.

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«Ймовірно, що причиною вибуху стало попадання ракети», — зазначають в ОК «Північ».

Внаслідок цього, поранено двох людей. Їх направлено до лікувального закладу. Інформація уточнюється.

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