Проти пенсійної реформи: у протестах у Франції беруть участь десятки тисяч людей
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31 січня по всій Франції заплановано близько 250 демонстрацій, повідомляє Le Monde.
Мешканці Франції, які виступають проти пенсійної реформи в країні, вранці 31 січня, розпочали акції протести у містах Арраса, Марсель, Тулуза та Реюньйон. У Парижі протест має розпочатись о 14:00, пише Le Monde.
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Представники профспілок сподіваються, що у поточній акції протесту прийме участь стільки ж протестувальників, як і під час попереднього протесту, який відбувся 19 січня. Тоді, на вилиці у різних містах Франції вийшло від одного до двох мільйонів демонстрантів.
Manifestations contre la réforme des retraites: "Nous espérons être au moins autant voire plus que le 19 janvier", affirme Philippe Martinez pic.twitter.com/Gh88da3YD3— BFMTV (@BFMTV) January 31, 2023
«Якщо прем'єр-міністр не почула повідомлення, сьогодні ми скажемо їй голосніше, голосніше і численніше», — сказав генеральний секретар найбільшого французьке профспілкового об'єднання CGT Філіп Мартінес.
CGT оголосила від 75 до 100% страйків на нафтопереробних заводах і складах французької нафтогазової компанії TotalEnergies.
«Що стосується страйкарів EDF (Найбільша у Франції компанія з виробництва енергії та найбільший у світі оператор атомних електростанцій — ред), то в ніч з понеділка на вівторок вони спричинили зниження навантаження на електростанціях на "майже 3000 МВт" — еквівалент трьох ядерних реакторів — але без відключень», — зазначили у виданні.
Ce jour n'est pas un jour ordinaire.— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 31, 2023
C'est le jour du plein soleil du peuple. Il défend son droit à une existence humaine face à la caste et à son gouvernement. #greve31janvier
Лідер La France insoumise Жан – Люк Меланшон заявив, що нова акція протесту проти пенсійної реформи символізує боротьбу французького народу, який «захищає своє право на людське існування проти касти та її уряду».
У французькому місті Тулуза акція протесту розпочалась близько 10 ранку. За даними поліції, у місті протестували близько близько 40 тисяч людей.
Також, за даними профспілок, від дев'яти до десяти тисяч французів страйкували у містах Сен-Дені та Сен-П’єрі.
У Міністерстві національної освіти Франції повідомили, що наразі по всій країні страйкують 25,92% вчителів.
Влада країни 10 січня оголосила про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Підвищувати вік для отримання пенсії планують поступово з 1 вересня 2023 року. Опитування показують, що більшість французів виступають проти реформи, пише AP.
🔻 19 січня у протестах у Франції проти пенсійної реформи взяли участь більше мільйона людей.
🔻 5 січня у Франції протестували лікарі: вимагали покращення умов роботи та підвищення зарплат
🔻 З 5 по 7 грудня у Франції пройшов загальнонаціональний страйк. Через протести проти пенсійної реформи було паралізовано паризьке метро і французька залізниця, а також заблоковані автомагістралі.