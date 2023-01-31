Проти пенсійної реформи: у протестах у Франції беруть участь десятки тисяч людей

ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ

31 січня по всій Франції заплановано близько 250 демонстрацій, повідомляє Le Monde.

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Мешканці Франції, які виступають проти пенсійної реформи в країні, вранці 31 січня, розпочали акції протести у містах Арраса, Марсель, Тулуза та Реюньйон. У Парижі протест має розпочатись о 14:00, пише Le Monde.

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Представники профспілок сподіваються, що у поточній акції протесту прийме участь стільки ж протестувальників, як і під час попереднього протесту, який відбувся 19 січня. Тоді, на вилиці у різних містах Франції вийшло від одного до двох мільйонів демонстрантів.

Manifestations contre la réforme des retraites: "Nous espérons être au moins autant voire plus que le 19 janvier", affirme Philippe Martinez pic.twitter.com/Gh88da3YD3 — BFMTV (@BFMTV) January 31, 2023

«Якщо прем'єр-міністр не почула повідомлення, сьогодні ми скажемо їй голосніше, голосніше і численніше», — сказав генеральний секретар найбільшого французьке профспілкового об'єднання CGT Філіп Мартінес.

​​​​​​CGT оголосила від 75 до 100% страйків на нафтопереробних заводах і складах французької нафтогазової компанії TotalEnergies.

«Що стосується страйкарів EDF (Найбільша у Франції компанія з виробництва енергії та найбільший у світі оператор атомних електростанцій — ред), то в ніч з понеділка на вівторок вони спричинили зниження навантаження на електростанціях на "майже 3000 МВт" — еквівалент трьох ядерних реакторів — але без відключень», — зазначили у виданні.

Ce jour n'est pas un jour ordinaire.

C'est le jour du plein soleil du peuple. Il défend son droit à une existence humaine face à la caste et à son gouvernement. #greve31janvier — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 31, 2023

Лідер La France insoumise Жан – Люк Меланшон заявив, що нова акція протесту проти пенсійної реформи символізує боротьбу французького народу, який «захищає своє право на людське існування проти касти та її уряду».

Акція протесту проти пенсійної реформи у Тулузі, Франція, 31 січня 2023 р. © LIONEL BONAVENTURE / AFP

У французькому місті Тулуза акція протесту розпочалась близько 10 ранку. За даними поліції, у місті протестували близько близько 40 тисяч людей.

Також, за даними профспілок, від дев'яти до десяти тисяч французів страйкували у містах Сен-Дені та Сен-П’єрі.

Акція протесту проти пенсійної реформи у Валансьєні, Франція, 31 січня 2023 р. © ЕМЕ ТІРІОН /Le Monde

У Міністерстві національної освіти Франції повідомили, що наразі по всій країні страйкують 25,92% вчителів.

Влада країни 10 січня оголосила про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Підвищувати вік для отримання пенсії планують поступово з 1 вересня 2023 року. Опитування показують, що більшість французів виступають проти реформи, пише AP.

🔻 19 січня у протестах у Франції проти пенсійної реформи взяли участь більше мільйона людей.

🔻 5 січня у Франції протестували лікарі: вимагали покращення умов роботи та підвищення зарплат

🔻 З 5 по 7 грудня у Франції пройшов загальнонаціональний страйк. Через протести проти пенсійної реформи було паралізовано паризьке метро і французька залізниця, а також заблоковані автомагістралі.