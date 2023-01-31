Підтримувати Україну треба наполегливо, війна буде тривалою – МЗС Чехії

підтримка союзників

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що «головне питання допомоги зараз – це наполегливість і завзятість».

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Про це пише Ceske Noviny.

За словами глави чеського відомства, малоймовірно, що президент Росії Володимир Путін відступить від бажання розшитири російські території, тому потрібно готувати до довготривалої війни.

«Імперський експансіонізм очевидний. Ми повинні бути наполегливими, ми повинні зберігати єдність у коаліції, яка підтримує Україну», – заявив він.

Також Ліпавський додав, що Прага підтримує інтеграцію України до ЄС.

«Українці не на життя, а на смерть борються за те, щоб не бути ще однією московською провінцією, щоб мати свободу, демократію і захистити свій суверенітет і територіальну цілісність», – наголосив глава МЗС Чехії.

🔻 20 січня німецьке видання F.A.Z. повідомило, що Чехія та Словаччина можуть передати Україні танки Leopard.