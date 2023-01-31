Російська армія розвиває нову вісь наступу на Донеччині, щоб відволікти ЗСУ від захисту Бахмута — британська розвідка

Атаки РФ на Донбасі

Та достатньої кількості військ для значного прориву у армії РФ на новому напрямі немає.

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В останні три дні армія РФ, ймовірно, спрямувала основні атаки на Павлівку та Вугледар у Донецькій області, йдеться у зведенні Міноборони Британії.

Росія залучила для цього підрозділи 155-ї бригади морської піхоти, пишуть розвідники. Завдяки наступальним діям вони, можливо, просунулися на кількасот метрів за річку Калагач, по якій протягом кількох місяців проходила лінія фронту.

«Російське командування, можливо, має на меті розвинути нову вісь наступу до контрольованої Україною частини Донецької області та відволікти українські сили від Бахмутського сектора, де триває важке протистояння», – повідомляє розвідка.

У Міноборони також припускають, що російські війська зможуть досягнути в цьому районі локальних успіхів.

«Однак малоймовірно, що Росія має достатньо незадіяних військ у цьому районі, щоб досягти оперативно значного прориву», – додають у відомстві.

🔻 28 січня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив , що росіяни намагаються прорватися до Вугледара: зокрема, сконцентрували в напрямку міста значні сили та здійснили близько 300 обстрілів та десятки штурмів.