РФ випустила близько 10 снарядів на Дніпропетровщину

РФ випустила близько 10 снарядів на Дніпропетровщину © Микола Лукашук/Телеграм

Автор тексту: Олександра Стара

У ніч проти 31 січня російські війська завдали удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі. Росія била по населених пунктах з важкої артилерії.