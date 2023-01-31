РФ випустила близько 10 снарядів на Дніпропетровщину
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У ніч проти 31 січня російські війська завдали удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі. Росія била по населених пунктах з важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Унаслідок атаки РФ три пошкоджені приватні житлові будинки, дві господарські споруди і лінії електропередач.
Минулось без постраждалих, зазначив Лукашук.
🔻 30 січня РФ обстріляла Харківщину: загинув 62-річний чоловік, а 85-річна жінка зазнала поранень.
🔻 У ніч проти 30 січня російські війська завдали удару ракетою С-300 по житловому будинку в центрі Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
🔻 29 січня російські війська атакували населені пункти Херсонської області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП. Унаслідок атаки 3 людини загинули, 8 - зазнали поранень.