РФ завдала 3 авіаційних та 4 ракетних удари – Генштаб

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Минулої доби, 30 січня, російські війська здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Росія веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках. Безуспішний наступ російських військ на двох напрямках – Авдіївському та Новопавлівському. Як йдеться в повідомленні, російські війська тримають оборону раніше захоплених рубежів на Куп’янському та Запорізькому напрямках.

Сил оборони України відбили атаки РФ в районах 2 населених пунктів на Луганщині, 11 – на Донеччині.

Суттєві зміни не відслідковуються на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів Росії, пише пресслужба.

Росіяни обстріляли райони 3 населених пунктів у Чернігівській області, 7 – в Сумській області, 12 – на Харківщині.

На Куп’янському напрямку від російського вогню постраждали 7 населених пунктів, на Лиманському – 9, на Бахмутському – 13.

На Авдіївському напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили 8 населених пунктів, на Новопавлівському – обстріляні 6 населених пунктів, на Запорізькому – 10.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 7 населених пунктів, зауважує пресслужба.

На території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні в окупованому Луганську росіяни розгорнули «польовий шпиталь» для лікування своїх військовослужбовців.

«У зв’язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Українські сили оборони завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів росіян.

🔻 30 січня російські війська здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по території України.