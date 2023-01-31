РФ обстріляла Донеччину: 2 загиблих, 4 поранених

росія атакує мирне населення

Сьогодні, 31 січня, під російський вогонь потрапив Бахмут. Унаслідок артобстрілу загинуло 2 людини, серед яких неповнолітній хлопець.

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Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Пошкоджень зазнала аптека.

🔻 У ніч проти 31 січня російські війська завдали удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Росія била по населених пунктах з важкої артилерії.

🔻 30 січня РФ обстріляла Харківщину: загинув 62-річний чоловік, а 85-річна жінка зазнала поранень.

🔻 У ніч проти 30 січня російські війська завдали удару ракетою С-300 по житловому будинку в центрі Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.