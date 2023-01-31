Саміт Україна-ЄС: Київ очікує проміжної оцінки євроінтеграційних зусиль

Саміт Україна-ЄС

На саміті Україна-ЄС, який пройде в Києві 3 лютого, український уряд планує сформувати детальну дорожню карту для максимально швидкого та успішно проходження євроінтеграційного шляху.

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Вона складатиметься з оцінки роботи, яка була проведена Україною після отримання статусу кандидата, до початку предметних переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Те, що цей саміт пройде саме в Києві — це потужний сигнал і партнерам, і ворогам. Партнерам — про те, що Європа вірить у перемогу України та сприяє нашому швидкому руху до вступу в ЄС. Ворогам — це сигнал про марність їхніх зусиль внести розбрат у коаліцію підтримки України та зупинити нашу євроатлантичну інтеграцію», — зазначив Шмигаль.

Крім цього, на порядку денному саміту Україна-ЄС будуть питання інтеграції української економіки до європейського простору.

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«Для нас принципово важливо отримати довгостроковий доступ усіх українських товарів до ринку ЄС без квот і мита. Також ми сподіваємося на прогрес у питанні приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та у приєднанні до Єдиного роумінгового простору. У нашій адженді залишається і питання "промислового безвізу"», — розповів прем'єр-міністр.

Також на саміті обговорюватимуть питання щодо фінансової допомоги Україні для швидкої відбудови енергетики, інфраструктури та пошкодженого житла.

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«Це наші пріоритети на 2023 рік. Особливо, що стосується енергетики та енергоефективності. Вчора в Україні стартувала масштабна програма обміну старих ламп розжарювання на LED-лампи. Це ініціатива Президента Володимира Зеленського, підтримана Європейським Союзом. 30 млн таких ламп уже закуплені ЄС, ще 5 млн очікуємо від Франції. Дякуємо нашим партнерам за підтримку», — додав Шмигаль.

Також 2 лютого відбудуться перші в історії України міжурядові консультації з Європейською комісією.

🔻19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна», — додав він.

🔻13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.