СБУ викрила керівництво Житомирської митниці на корупційних схемах із автомобілями швидкої допомоги

КОРУПЦІЯ

На одному з митних постів області імпортування іноземних швидких відбувалося без сплати митних платежів.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

26 автомобілів швидкої допомоги з повним медичним обладнанням з осені 2020 року зберігалися на митному складі. Згідно з законом, безкоштовно знаходитися на зебріганні транспорт міг впродовж року. По завершенню цього терміну, автомобілі повинні були або розмитнути та перерахувати відповідні платежі до держбюджету, або повернути до країни-експортера.

Втім, митники оформили фіктивний реекспорт «швидких». Це було зроблено для штучного продовження терміну їх безоплатного перебування в Україні.

За документами транспорт повторно пересікав кордон, проте насправді автомоблі так і залишалися на митному складі.

Аби вигідно реалізувати товар, комерсанти вносили до митних декларацій штучно занижену вартість зарубіжних авто, а митники «не помічали» цю невідповідність з реальною сумою.

Начальнику митного посту та керівнику відділу митного оформлення повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Арештовані автомобілі швидкої допомоги включно з медичним обладнанням були передані на потреби ЗСУ.

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