агенти кремля

СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на розвідку РФ

Народний обранець Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії збирав розвіддані про розміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляють у Службі безпеки України.

Зловмисник надсилав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Така інформація допомагала російським військовим завдавати прицільних ракетних ударів по українських містах, пише пресслужба СБУ.

Після обстрілів РФ російський агент робив звіт наслідків атак для коригування повторних ударів.

Як йдеться в повідомленні, співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі агресору закритих відомостей.

«Депутат був завербований представником російської воєнної розвідки через «спілкування» у чаті одного з прокремлівських телеграм-каналів», – зазначила пресслужба.

Фігурант отримав повідомлення про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, пише СБУ.

🔻 30 січня СБУ затримала російського агента, який коригував удари по Харкову.

🔻 25 січня СБУ викрила колаборанта з Миколаївщини, який намагався відкупитися від тюрми.

🔻 20 січня стала відомо, що СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру.

🔻 19 січня СБУ затримала експосадовців Укрзалізниці, які допомогли перекинути ешелони з РФ в Україну.