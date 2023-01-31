США не надаватимуть Україні винищувачі F-16 – Байден

Винищувачі для України

Про це американський президент заявив, відповідаючи на питання «Голосу Америки».

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На моє запитання "Чи нададуть США Україні F-16?" президент Байден відповів "Ні". @holosameryky — Yulya Yarmolenko (@yu_yarmolenko) January 30, 2023

Питання Джо Байдену поставили, коли він виходив із гелікоптера. Лаконічна відповідь — і жодних інших пояснень від глави Білого дому.

US President Joe Biden answering the question about F-16 fighter jets.

📹Voice of America pic.twitter.com/04JeUmYPtg — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) January 30, 2023

Остап Яриш, журналіст «Голосу Америки» зауважив, що раніше Вашингтон не виключав поставки винищувачів F-16.

Важливо для контексту: Джо Байден виходив з гелікоптера, оротко підійшов до преси і особливо не уточнював свою відповідь. Раніше в Білому домі казали, що не виключають жодних поставок озброєнь для України, в тому числі винищувачів F-16. Спробуємо отримати детальніші розʼяснення. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 30, 2023

Винищувачі F-16 AP - JAN KOLLER

У Білому домі відреагували на заяву Байдена. Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі вказав на допомогу, яку уже надає Америка, включаючи танки «Абрамс»:

Що я можу сказати вам, так це те, що є багато можливостей, які вже відправляються, і будуть відправлені в найближчі тижні і місяці. Ми знаємо, що ці сили і засоби будуть критично важливими для того, щоб знову допомогти українцям у бойових діях взимку, а також у тих бойових діях, які, як ми очікуємо, вони будуть вести навесні

F-16 - багатоцільовий американський винищувач четвертого покоління.. © AP / Boris Roessler

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🔻 Президент Франції Еммануель Макрон напередодні не виключив постачання винищувачів Україні.

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Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає дискусію щодо надання Україні винищувачів передчасною. За його словами, дебати щодо такого важливого питання як поставки зброї, повинні бути зосереджені, серед іншого, на раціональних міркуваннях.