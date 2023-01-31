Теракт у Пакистані: кількість загиблих зросла до ста осіб

ПОШУКИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ

217 людей отримали поранення.

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Про це заявив генеральний інспектор поліції Пешавара Моазім Джа Ансарі, передає CNN.

За підозрою поліції, терорист-смертник, що прорвався у мечеть у Пешаварі під час служби, використав 12,5 кг вибухівки.

Рятувальники розібрали уламки мечеті, яка була майже повністю зруйнована вибухом.

«Ми не очікуємо, що знайдемо когось живого. В основному дістаємо тіла загиблих», — повідомив речник рятувальників Білал Файзі.

Вибух мечеті у Пешаварі став одним з найбільш смертоносних терактів у Пакистані за останні роки. Більша частина тих, хто знаходився у мечеті під час теракту — поліцейські.

Зруйнована мечеть © AP/Muhammad Sajjad

Рятувальники продовжують пошуки © AP - Muhammad Sajjad

🔻30 січня у мечеті в Пешеварі стався потужний вибух. Усередині храму на молитві перебувала велика кількість людей

🔻 На початку березня 2022 року теракт у мечеті в Пешаварі уніс життя 45 людей.