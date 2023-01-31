Туреччина не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО

ВСТУП ДО НАТО

Парламент країни не ратифікуватиме протокол щодо членства Швеції у НАТО, якщо Стокгольм не виконуватиме взяті на себе зобов’язання, зокрема щодо боротьби із тероризмом.

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Про це 31 січня, заявив глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на спільній пресконференції з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто у Будапешті.

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«У Швеції активно орудують члени таких терористичних структур, як Робітнича партія Курдистану та організація Фетуллаха Ґюлена. Посібники терористів займаються пропагандою та збиранням коштів, тобто фактично фінансуванням тероризму. Ми усвідомлюємо пріоритети безпеки Швеції та Фінляндії, і очікуємо такого ж підходу від цих двох країн», — зазначив Чавушоглу.

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Він додав, що Туреччина буде готова обговорити питання щодо вступу Швеції до НАТО після виконання нею всіх домовленостей. Чавушоглу зазначив, в основі ідеї створення НАТО було питання безпеки всіх її країн-членів, тому країни, які бажають стати частиною Альянсу, повинні враховувати позицію Анкари у сфері безпеки.

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За словами очільника МЗС Туреччини, якщо розглядати заявки на вступ до НАТО Швеції та Фінляндії окремо, то «Анкара ставиться позитивніше до приєднання Гельсінкі до блоку».

«У Фінляндії діють схожі зі Швецією закони, проте, на відміну від Стокгольма, в Гельсінкі не санкціонують акції зі спаленням Корану. Неприязнь до християнства та ісламу однаково злочинна», — зазначив міністр.

Цю ж тезу раніше висловив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. 29 січня у виступі на телебаченні він дав зрозуміти, що Туреччина готова прийняти Фінляндію в альянс без Швеції.

30 січня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто наголосив, що Швеція залишається важливим партнером для Фінляндії.

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«Ми маємо бажання приєднатися до альянсу разом зі Швецією. Для цього протягом останніх 10 місяців було зроблено багато роботи», — зазначив Хаавісто.

🔻Станом на 28 січня тільки Туреччина та Угорщина з 30 країн-членів НАТО не ратифікували заявки Фінляндії та Швеції. З моменту скандалу навколо спалення священної книги мусульман переговори між Швецією та Туреччиною фактично зупинилися.

🔻23 січня RFI повідомляло про мітинг розлючених турків під шведським посольством у Стамбулі через обурення публічним спаленням Корану, яке відбулось напередодні під час протестної акції у шведській столиці.

🔻 23 січня Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки заявки на вступ до НАТО від Туреччини

🔻 Того ж дня Туреччина звинуватила Швецію та Фінляндію у небажанні підтримувати боротьбу з тероризмом

🔻 12 січня в інтерв’ю Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Ердоган блокує прийняття Швеції до НАТО, хоча всі умови виконані.

🔻 Останні опитування свідчать, що шведи проти поступок Туреччині для отримання згоди на вступ до НАТО.