Україна веде переговори щодо передачі винищувачів – Кулеба

Постачання зброї і техніки

Наразі Київ обговорює із союзниками постачання реактивної авіації та ракет з дальністю враження 300 км. Про це повідомив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

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«Я переконаний, що новий консенсус союзників щодо підтримки України має передбачати рішучість та послідовність. ЗСУ мають отримати всі типи озброєнь, яких вони потребують для оборони та відновлення територіальної цілісності нашої держави», – наголосив глава відомства.

За його словами, партнери Києва знають, постачання якої зброї зараз в пріоритеті.

«Насамперед йдеться про реактивні винищувачі та далекобійні ракети, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це не є зброєю ескалації, це зброя захисту та стримування агресора. Ми ведемо переговори для розблокування всіх цих рішень», – зауважив Кулеба.

Міністр закордонних справ переконаний, що ЗСУ отримають всю необхідну зброю.

«Закликаю партнерів зробити все від них залежне, щоб це сталося якомога швидше», – заявив Дмитро Кулеба.

🔻 31 січня Байден заявив, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16.

🔻 30 січня президент Франції Еммануель Макрон напередодні не виключив постачання винищувачів Україні.

🔻 30 січня прем’єр Польщі Моравецький заявив , що Варшава у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16.

🔻 23 січня очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна закінчує виконання рекомендацій ЄС та розраховує на позитивну доповідь Європейської комісії.