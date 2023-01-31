Україна покращила показники в Індексі сприйняття корупції

Індекс сприйняття корупції

Оцінює країни та складає рейтинги Transparency International. Україна набрала 33 бали з можливих 100: це найвищий показник за останні 10 років.

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Цей показник краще, ніж минулого року: у 2021 Київ набрав 32 бали. Загалом за десятиріччя показник зріс на 8 балів. Також по 33 бали отримали Філіппіни, Монголія, Алжир, Замбія, Ангола та Сальвадор.

CPI оцінює 180 країн і територій щодо сприйняття корупції в державному секторі, застосовуючи дані з 13 зовнішніх джерел, зокрема й від Світового банку та Всесвітнього економічного форуму.

Найвищі показники у рейтингу мають Данія, Фінляндія та Нова Зеландія.

Росія за рік втратила один бал і посіла 137-е місце із 28 балами. Корупція в країні стала однією з причин вторгнення РФ в Україну, зазначили у Transparency International.

«Російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року стало яскравим нагадуванням про загрозу, яку становлять корупція та відсутність підзвітності уряду для глобального миру та безпеки», – заявили в Transparency International.

Як пояснюють в організації, російські корупціонери накопичили свої статки, засвідчивши вірність Путіну в обмін на вигідні урядові контракти та захист власних економічних інтересів.

🔻 28 січня посли країн G7 наголосили на важливості боротьби з корупцією в Україні в контексті збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови держави.