Українські військові у Великій Британії проходять навчання з мінної безпеки
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Заняття відбуваються під керівництвом інструкторів Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER - UK.
Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
Він зазначив, що канадські військовослужбовці перебувають на території Великої Британії, щоб передати свій досвід українським новобранцям. Вони вчать їх поводитися з зброєю, забезпечуючи оперативну готовність.
«Інженерна підготовка є важливою як з точки зору теорії, так й щодо практичного відпрацювання виявлення особливих ознаки місць встановлення вибухонебезпечних предметів та правил використання інженерного «щупа» та способів виявлення «розтяжок» та ідентифікації мін-пасток», — підкреслив Павлюк.
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🔻26 січня стало відомо, що Норвегія вперше проведе навчання для українських військових. Солдати з України проходитимуть тренінг з влучної стрільби, командного управляння та медичної підготовки.
🔻 19 січня Велика Британія розпочала новий раунд підготовки українських військових.
🔻 16 січня США розпочали у Німеччині тренування українських військових.
🔻 28 грудня стало відомо, що 10 екіпажей ЗСУ провели навчання на британських гелікоптерах Sea King.
🔻 22 грудня у Чехії завершила підготовку перша група українських військових. Бійці отримали базові військові навички, зокрема, стрільби з автоматів та водіння бойових машин піхоти.