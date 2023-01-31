Українські військові у Великій Британії проходять навчання з мінної безпеки

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Воїн ЗСУ на навчанні з мінної безпеки у Великій Британії

Заняття відбуваються під керівництвом інструкторів Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER - UK.

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Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Він зазначив, що канадські військовослужбовці перебувають на території Великої Британії, щоб передати свій досвід українським новобранцям. Вони вчать їх поводитися з зброєю, забезпечуючи оперативну готовність.

«Інженерна підготовка є важливою як з точки зору теорії, так й щодо практичного відпрацювання виявлення особливих ознаки місць встановлення вибухонебезпечних предметів та правил використання інженерного «щупа» та способів виявлення «розтяжок» та ідентифікації мін-пасток», — підкреслив Павлюк.

Українські військові на навчанні у Великій Британії © Олександр Павлюк / Telegram

Український військовий на навчанні © Олександр Павлюк / Telegram

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