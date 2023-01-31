Умовою для переговорів з РФ є виведення російських військ – Шольц

умови миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що жоден мир з Росією не може бути ухвалений за спиною українців.

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Про це він заявив під час пресконференції з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою, пише агентство DPA.

«Ми обидва (із президентом Бразилії – ред.) засуджуємо російське вторгнення», – зауважив німецький політик.

Проте Лула да Сілва сказав, що його країна не буде постачати Києву зброю.

«Бразилія не зацікавлена ​​в передачі боєприпасів для українсько-російської війни. Бразилія – країна миру. І тому Бразилія не хоче брати участь у цій війні, навіть опосередковано», – заявив бразильський президент.

🔻 29 січня видання Welt повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче продовжити розмовляти з Путіним.

🔻 26 січня Шольц заявив, щоб Путін не розраховав на ослаблення підтримки України.

🔻 22 січня під час зустрічі у Парижі Шольц і Макрон заявили, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.