У Британії назвали недоцільною передачу Україні винищувачів Typhoon і F-35

Винищувачі для України

Втім, у Лондоні обіцяють і надалі пришвидшувати військову підтримку України і уважно прислухатися до її прохань.

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«Британські винищувачі Typhoon і F-35 надзвичайно складні, і їм (українським пілотам - ред.) будуть потрібні місяці, щоб навчитися літати. З огляду на це, ми вважаємо, що відправляти ці літаки в Україну недоцільно», — цитує заяву офіційного представника Ріші Сунака видання Evening Standard

При цьому представник прем’єра не відповів на питання, чи буде Британія перешкоджати відправці Україні старіших зразків західних винищувачів.

У публікації також зазначають, що заява представника прем’єра пролунала після того, як сам Ріші Сунак пообіцяв, що його уряд розгляне відповідне прохання Зеленського.

До того ж, попри заяву, представник прем’єра зазначив, що Британія «продовжить надавати і пришвидшувати військову підтримку України і уважно прислухатися до їхніх (українців - ред.) прохань».

Наразі одностайності щодо передачі українським пілотам передової авіації у західних партнерів немає.

🔻 30 січня Джо Байден заявив, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16. Та Президент Франції Еммануель Макрон напередодні не виключив постачання винищувачів Україні.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає дискусію щодо надання Україні винищувачів передчасною. За його словами, дебати щодо такого важливого питання як поставки зброї, повинні бути зосереджені, серед іншого, на раціональних міркуваннях.