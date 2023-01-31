У Білорусі розпочали спільне штабне тренування з армією РФ

Навчання в Білорусі

Протягом тижня представники військових відомств двох країн відпрацюють планування застосування армій, йдеться у повідомленні Міноборони РБ.

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«Сьогодні у Збройних Силах Республіки Білорусь розпочинається спільне штабне тренування Об'єднаного командування регіонального угруповання військ (сил)», — йдеться в повідомленні.

При відпрацюванні планування застосування військ врахують спільний досвід збройних конфліктів останніх років, інформують у Міноборони.

Темою навчань стане «прийняття рішення щодо застосування регіонального угруповання військ в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави», пишуть у відомстві.

Комплекс навчань «спрямований на підвищення сумісності органів військового управління двох держав» і «є черговим етапом підготовки до спільного оперативного навчання "Щит Союзу - 2023"». Такі навчання відбудуться у РФ у вересні цього року.

🔻 16 січня у Білорусі стартували масштабні навчання з РФ, спрямовані на підвищення оперативної сумісності армій при виконанні бойових завдань. Для навчань задіяні усі військові аеродроми та полігони у Білорусі. Навчання мають тривати до 1 лютого.

🔻 Того ж дня у ЗСУ заявили, що не бачать загрози Україні від спільних навчань РФ і Білорусі.