Через антиукраїнську риторику угорського керівництва: МЗС України викликало посла Угорщини

ЗАЯВИ ОРБАНА

Іштвану Ійдярто був висловлений рішучий протест у зв’язку із нещодавніми зневажливими заявами прем’єр-міністра Угорщини.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

«Антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам», — йдеться у заяві.

Зазаначається, що угорську сторону закликали зупинити цю негативну тенденцію, щоб уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами.

«Україна, зі свого боку, готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною», — підкреслюють у відомстві.

Нагадаємо, під час зустрічі з журналістами угорський прем'єр зробив низку заяв про російсько-українську війну.

Орбан порівняв Україну із «Афганістаном» і назвав її «нічийною землею». Він також сказав, що «мета Росії — зробити Україну некерованою руїною, щоб Захід не міг претендувати на це як нагороду». У цьому, за його думкою, «РФ вже досягла успіху».

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🔻27 січня Віктор Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти РФ щодо ядерної енергетики. За інформацією Reuters, Будапешт планує розширити атомну станцію «Пакш» двома реакторами ВВЕР російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен. Відповідне рішення ухвалили в 2014 році між Москвою та Угорщиною.

🔻23 січня у МЗС Угорщини 10 пакет санкцій проти РФ назвали «величезною помилкою».

🔻19 січня польські ЗМІ повідомили, що Будапешт заблокував виділення 500 млн євро на зброю для України

🔻На початку січня угорський прем'єр Орбан заявив, що західні країни на чолі з США почали нову холодну війну